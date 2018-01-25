В Коми сотрудники МЧС напомнили сельчанам правила пожарной безопасности в быту

25.01.2018   МЧС
В рамках надзорно-профилактической операции «Отопление» инспекторы госпожнадзора Удорского районе провели рейд по жилому сектору поселка Ёдва

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