За минувшие сутки в Коми открылись еще 8 автомобильных ледовых переправ

25.01.2018   МЧС
В республике работают 63 ледовые переправы: 59 – автомобильные, 4 – пешеходные. Планируется открытие ещё 27 ледовых переправ

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien