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Особое внимание пожарной безопасности в быту!
24.01.2018
МЧС
В Республике Коми отмечается рост количества пожаров. В связи с этим во всех городах и районах республики проводятся профилактические рейды по жилому сектору
МЧС
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