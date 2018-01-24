Особое внимание пожарной безопасности в быту!

24.01.2018   МЧС
В Республике Коми отмечается рост количества пожаров. В связи с этим во всех городах и районах республики проводятся профилактические рейды по жилому сектору

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