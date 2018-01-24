В Коми продолжается профилактическая операция инспекторов ГИМС «Безопасный лёд»

24.01.2018   МЧС
Очередной профилактический выезд по реке Луза в районе села Объячево организовали государственные инспекторы по маломерным судам Прилузского участка Центра ГИМС

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien