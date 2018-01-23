Начальник Главного управления МЧС России по Коми Александр Князев принял участие в церемонии открытия комплекса новых зданий республиканского центра кинологической службы МВД

23.01.2018   МЧС

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien