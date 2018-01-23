23 января – День дознавателей МЧС России

23.01.2018   МЧС
90 лет назад инспекторы Государственного пожарного надзора были наделены полномочиями по проведению дознания по делам о пожарах

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