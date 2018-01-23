В северо-восточных районах Коми объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление юго-восточного ветра, метель

23.01.2018   МЧС
Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает гражданам меры безопасности в условиях сильного ветра и снежной вьюги 

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