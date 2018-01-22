Сыктывкарским дошколятам рассказали об опасностях тонкого льда

В Коми, в рамках проводимого в системе МЧС России Года культуры безопасности, инспекторы Центра ГИМС обучают детвору с дошкольного возраста правилам безопасного поведения на воде