Сотрудники МЧС России по Коми присоединились к празднованию Всемирного «Дня снега»

22.01.2018   МЧС
День снега в России отмечается с 2012 года. Инициатором интернациональной даты стала Международная федерация лыжного спорта

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