В Коми инспекторы Госпожнадзора продолжают работу по профилактике пожаров в жилом секторе

21.01.2018   МЧС
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Усинска напомнили  правила пожарной безопасности жителям поселка Парма

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