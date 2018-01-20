В Коми продолжается тесное сотрудничество МЧС России и органов социальной защиты населения

20.01.2018   МЧС
В Вуктыле сотрудники госпожнадзора и социальной защиты организовали совместные рейды по профилактике пожарной безопасности

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien