Крещенские купания в иорданях прошли в Коми без происшествий

20.01.2018   МЧС
Несчастных случаев и происшествий на воде не допущено благодаря четко скоординированной работе сотрудников МЧС и других экстренных служб

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