В Коми открыты еще 6 автомобильных ледовых переправ

20.01.2018   МЧС
На сегодняшний день в республике функционируют 52 ледовые переправы: 48 автомобильных и 4 пешеходных

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