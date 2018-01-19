Год культуры безопасности

19.01.2018   МЧС
В Корткеросе инспекторы госпожнадзора и ГИМС провели занятия с учениками средней образовательной школы райцентра

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