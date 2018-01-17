В минувшие сутки в Коми открылись пять ледовых переправ

17.01.2018   МЧС
В настоящее время в республике действуют 46 ледовых переправ из 90 запланированных

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