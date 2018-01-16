В Коми продолжается профилактическая операция «Безопасный лед»

16.01.2018   МЧС
Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Республике Коми провели очередное патрулирование по популярным местам подледного лова рыбы на реке Вычегда

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien