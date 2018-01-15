В Коми к празднику Крещения подготавливаются 38 купелей

15.01.2018   МЧС
Для обеспечения безопасности людей во время крещенских купаний в республике будет организовано дежурство спасателей и сотрудников ГИМС МЧС России по Коми

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