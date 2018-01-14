«Встал на лёд – помни о безопасности!»

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14.01.2018
МЧС
Инспекторы Усть-Куломского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми в выходной день организовали профилактический выезд на реку Кулом-ю
МЧС
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