«Встал на лёд – помни о безопасности!»

14.01.2018   МЧС
Инспекторы Усть-Куломского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми в выходной день организовали профилактический выезд на реку Кулом-ю 

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