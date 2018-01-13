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С профилактикой в гости к любителям зимней рыбалки
13.01.2018
МЧС
Инспекторы Удорского участка Центра ГИМС МЧС России по Республике Коми провели профилактический выезд по реке Мезень
МЧС
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