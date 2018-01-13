Правительство Российской Федерации утвердило изменения в правила противопожарного режима

13.01.2018   МЧС
Документ определяет ряд дополнительных мер пожарной безопасности при уборке мусора, сенокосе и заготовке сельскохозяйственной продукции

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