В минувшие сутки в Коми открылись ещё 3 ледовые переправы

13.01.2018   МЧС
В Сыктывкаре заработали две ледовые переправы для автомобилей, в Ижемском районе республики – оборудована ещё одна ледовая автодорога

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