Благодарность за Добрый Новый год

12.01.2018   МЧС
В адрес руководства Главного управления МЧС России по Республике Коми поступило Благодарственное письмо от Сыктывкарского специализированного дома ребенка

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