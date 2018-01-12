В Вуктыле проведены совместные профилактические рейды сотрудников МЧС и специалистов по социальной защите

12.01.2018   МЧС
Состоявшиеся межведомственные рейды обусловлены заботой о благополучии и безопасности семей и подрастающего поколения 

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