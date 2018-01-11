На Сыктывкарской лыжне дан старт Году культуры безопасности в Республике Коми

11.01.2018   МЧС
В рамках объявленного в системе МЧС России Года культуры безопасности в Сыктывкаре состоялся массовый лыжный забег на дистанцию в 5 километров

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien