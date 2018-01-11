В Коми открыты еще 3 автомобильные ледовые переправы

11.01.2018   МЧС
Вниманию водителей! При переезде по льду водоемов пользуйтесь только официально открытыми оборудованными ледовыми переправами! 

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien