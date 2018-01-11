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В Коми открыты еще 3 автомобильные ледовые переправы
11.01.2018
МЧС
Вниманию водителей! При переезде по льду водоемов пользуйтесь только официально открытыми оборудованными ледовыми переправами!
МЧС
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