Проведение профилактических мероприятий на объектах малого и среднего бизнеса

08.01.2018   МЧС
Всего на сегодняшний день в Коми проведены обследования 29  объектов малого и среднего бизнеса, проинструктировано более 250 человек

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