Сотрудники МЧС России по Коми обеспечили безопасность на Фестивале новогоднего настроения и зимних забав «ЛымЛун» (День снега), прошедшего в Финно-угорском этнопарке

08.01.2018   МЧС

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