«Зимняя дорога» на свой страх и риск

08.01.2018   МЧС
В ходе профилактического рейда инспекторы Сыктывкарского участка Центра ГИМС выявили неофициальный переход по льду через Сысолу

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