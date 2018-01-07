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Правила безопасного поведения на льду
07.01.2018
МЧС
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности
МЧС
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