Профилактика — залог безопасности

07.01.2018   МЧС
В Коми продолжается проведение профилактических мероприятий на объектах малого и среднего бизнеса, продолжающих работать в выходные и праздничные дни

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien