«БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД»

07.01.2018   МЧС
Советы от спасателей: решив отправиться на первую в новом году лыжную прогулку, не забудьте о правилах безопасности

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