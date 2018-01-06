Всегда в готовности придти на помощь!

06.01.2018   МЧС
Руководством Главного управления МЧС России по Республике Коми проведена проверка готовности сил и средств аэромобильной группировки к действиям по предназначению

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