В Ижемском районе открыта переправа через реку Верхний Двойник

06.01.2018   МЧС
На сегодняшний день в Коми открыты 22 ледовые переправы – 19 автомобильных и 3 пешеходные

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