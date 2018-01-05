Водитель, помни: лед на реке — не асфальт на шоссе!

05.01.2018   МЧС
Уважаемые автомобилисты, прислушайтесь к советам спасателей: для проезда через зимний водоем пользуйтесь только официально открытыми оборудованными ледовыми переправами!

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