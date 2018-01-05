Профилактическая беседа на льду поможет предотвратить беду!

05.01.2018   МЧС
Государственные инспекторы по маломерным судам Ижемского участка Центра ГИМС МЧС России по Республике Коми организовали профилактический выезд по ледовым переправам, открытым в районе

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