Чтобы праздники были безопасными!

04.01.2018   МЧС
В Коми продолжаются внезапные обследования объектов социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей 

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