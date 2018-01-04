В Коми продолжают открываться ледовые переправы

04.01.2018   МЧС
Еще одна автомобильная ледовая дорога прошла освидетельствование в государственной инспекции по маломерным судам и получила разрешение на эксплуатацию

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