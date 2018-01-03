В Коми оценили готовность районов к ЧС

03.01.2018   МЧС
Итоги общереспубликанской тренировки по устранению аварий на объектах ЖКХ подвели сегодня на селекторном совещании с муниципалитетами

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