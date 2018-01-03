Особое внимание пожарной безопасности!

03.01.2018   МЧС
В Коми в период Новогодних праздников инспекторы пожарного надзора проводят внезапные обследования социально – значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien