В рамках рабочей поездки в Печору начальник Главного управления МЧС России по Коми Александр Князев проверил несение службы в 34 пожарно-спасательной части

03.01.2018   МЧС

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