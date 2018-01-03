С профилактикой по набережной Сыктывкара

03.01.2018   МЧС
В рамках профилактической акции "Безопасный лёд" специалисты Сыктывкарского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми провели патрулирование по берегу реки Сысолы в районе городского парка

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien