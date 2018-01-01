«БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД»

01.01.2018   МЧС
Советы спасателей: отправляясь на новогодние гуляния, не забудьте дома выключить бытовые электроприборы

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