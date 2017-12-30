В Коми открыты еще 9 ледовых переправ

30.12.2017   МЧС
На сегодняшний день в республике открыты 20 ледовых переправ – 17 автомобильных и 3 пешеходные

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