Новогодние подарки от спасателей

30.12.2017   МЧС
Накануне Нового года сотрудники Главного управления МЧС России по Коми привезли наборы сладостей в Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних Сыктывдинского района

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