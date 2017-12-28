«БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД»

28.12.2017   МЧС
Советы спасателей: как не замерзнуть на зимней дороге, если сломался автомобиль, на котором вы отправились в новогоднее путешествие

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