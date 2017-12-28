Пожарно-спасательные гарнизоны МЧС России по Республике Коми отпраздновали День спасателя

28.12.2017   МЧС
В праздничные дни в подразделениях 1 отряда ФПС состоялись торжественные собрания,  концерты и награждение отличившихся сотрудников

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