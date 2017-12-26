В Коми открыты первые автомобильные ледовые переправы

26.12.2017   МЧС
Освидетельствование прошли ледовые дороги для автомобилей в Ижемском и Сосногорском районах

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