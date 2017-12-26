В Сысольском районе Коми сотрудники МЧС подарили детям новогоднее «чудо»

26.12.2017   МЧС
Сотрудники МЧС поддержали объявленную Главой Республики Сергеем Гапликовым акцию «Добрый Новый год»

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