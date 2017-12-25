За пятнадцать лет работы сотрудники «СПАС-Коми» спасли более четырёх тысяч человек

25.12.2017   МЧС
В Национальном музыкально-драматическом театре Республики Коми состоялось торжественное собрание, посвященное 15-летию государственного учреждения «СПАС-Коми»

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