«БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД»

25.12.2017   МЧС
Новогодние торжества – это салюты и фейерверки! Этот материал праздничной рубрики посвящен выбору безопасных пиротехнических изделий

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien